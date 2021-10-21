Премьер Польши обвинил Россию в росте цен на энергоносители

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в четверг обвинил Россию в проведении политики «газового шантажа», спровоцировавшей, по его мнению, рост цен на этот энергоресурс.
«Самой важной проблемой на сегодняшнем саммите станет резкий рост цен на энергию. Рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, это несет серьезную угрозу, как для людей, так и для предприятий. Мы указываем на две основные причины — во-первых, это проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод „Северный поток 2“, из-за чего Европа становится более зависимой от России, во-вторых, проблемой являются спекуляции квотами на выбросы СО2», — сказал Моравецкий в преддверии встречи лидеров стран ЕС.
Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 фигурируют в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и в пятницу в Брюсселе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016