МИД РФ предупредил НАТО о «последствиях» в случае вступления Украины в альянс

Вступление Украины в НАТО стало бы «крайне опасным шагом», и Москва отреагирует на него «соответствующим образом», заявил в интервью «РИА Новости» замглавы российского дипведомства Андрей Руденко.
"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать",— сказал Руденко, комментируя слова министра обороны США о том, что третьи страны не могут вмешиваться в вопросы вступления Украины в альянс.
"Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине«,— заявил замглавы МИДа.
После того как Россия в ответ на высылку десяти дипломатов закрыла постпредство при НАТО, а также военную миссию альянса и его информационного бюро в Москве, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО находятся «на самом низком уровне с момента окончания холодной войны». По данным источников Reuters, на предстоящей встрече министров обороны стран—членов альянса будет обсуждаться план противодействия России в случае якобы возможной агрессии. Наиболее вероятными регионами для нападения считаются районы Черного и Балтийского морей.
19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном. В ходе встречи он поддержал стремление Украины вступить в НАТО.
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