МОН рекомендует перейти на дистанционное обучение ВУЗам и колледжам

Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления. Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Что касается обучении в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе», — сообщил глава МОН.

Министр призвал всех причастных к образовательному процессу с пониманием относиться к ситуации, которая сейчас в стране, и делать прививки.

В школах традиционно осенние каникулы начинаются в конце октября и продолжаются неделю. Ежегодно МОН рекомендует школам определенные даты, а администрация учебных заведений самостоятельно выбирает график.

Сейчас значительная часть школьников учится дистанционно, поскольку условием работы школ в обычном режиме является вакцинация персонала.