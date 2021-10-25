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За неделю в Украине завели более 80 дел за подделку COVID-документов

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За неделю в Украине завели более 80 дел за подделку COVID-документов

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с другими компетентными органами продолжает работать над выявлением и документированием схем подделок COVID-тестов и справок о вакцинации, сообщает управление коммуникации Нацполиции.

«На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов. Изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий», — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Нацполиции.

Согласно сообщению, на протяжении минувшей недели следователи и дознаватели Нацполиции открыли более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.

По информации Нацполиции, 65 фактов подделки COVID-документов выявили сотрудники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

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Как отмечается в сообщении, всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего — на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В половине расследуемых дел есть подозреваемые.

В Нацполиции напоминают, что УК предусматривает ответственность и за использование поддельной COVID-документации. В подразделениях дознания Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов.

полиция, Covid-сертификат
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