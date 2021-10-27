Украина и Румыния дали Молдове в долг газ для балансировки давления в сети

Украина и Румыния предоставили молдавским энергетикам в долг некоторые объемы газа для поддержания давления в газотранспортной сети. Об этом сообщила в среду пресс-служба газотранспортной компании «Молдоватрансгаз».
«Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления», — говорится в сообщении. Объемы поступившего газа в компании не сообщают.
Основным экспортером газа в страну является «Газпром». Однако контракт на поставку топлива истек в конце сентября, а в октябре «Газпром» зарезервировал для Молдовы объемы, на уровне прошлого года. Стране этого не хватает, она испытывает дефицит в размере 30% от своих потребностей.
Переговоры по долгосрочному контракту с «Газпромом» продолжаются, но без особых успехов.
В настоящее время часть предприятий Молдовы переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016