Украина и Румыния дали Молдове в долг газ для балансировки давления в сети

Украина и Румыния предоставили молдавским энергетикам в долг некоторые объемы газа для поддержания давления в газотранспортной сети. Об этом сообщила в среду пресс-служба газотранспортной компании «Молдоватрансгаз».

«Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления», — говорится в сообщении. Объемы поступившего газа в компании не сообщают.

Основным экспортером газа в страну является «Газпром». Однако контракт на поставку топлива истек в конце сентября, а в октябре «Газпром» зарезервировал для Молдовы объемы, на уровне прошлого года. Стране этого не хватает, она испытывает дефицит в размере 30% от своих потребностей.

Переговоры по долгосрочному контракту с «Газпромом» продолжаются, но без особых успехов.

В настоящее время часть предприятий Молдовы переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.