Войти
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»
позиция
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»
Шмыгаль рассказал о военной помощи США
дружба народов
Шмыгаль рассказал о военной помощи США

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Украина и Румыния дали Молдове в долг газ для балансировки давления в сети

307
Украина и Румыния дали Молдове в долг газ для балансировки давления в сети

Украина и Румыния предоставили молдавским энергетикам в долг некоторые объемы газа для поддержания давления в газотранспортной сети. Об этом сообщила в среду пресс-служба газотранспортной компании «Молдоватрансгаз».

«Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления», — говорится в сообщении. Объемы поступившего газа в компании не сообщают.

Основным экспортером газа в страну является «Газпром». Однако контракт на поставку топлива истек в конце сентября, а в октябре «Газпром» зарезервировал для Молдовы объемы, на уровне прошлого года. Стране этого не хватает, она испытывает дефицит в размере 30% от своих потребностей.

Читайте также: Столичный завод «Большевик» продали на аукционе почти по стартовой цене

Переговоры по долгосрочному контракту с «Газпромом» продолжаются, но без особых успехов.

В настоящее время часть предприятий Молдовы переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

газ, Молдова, Молдовагаз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 октября 2021
Вторник, 26 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016