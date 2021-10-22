Украина готова прокачать в Европу дополнительные 55 млрд кубометров газа

Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа. Правительству, НАК «Нафтогаз» и «Оператору ГТС» поручено определить специальные условия для транспортировки этих объемов.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Вы знаете, что на сегодня в Европе бурлит кризис, созданный соответствующими процессами. И мы сегодня протокольным решением СНБО утвердили следующее: Кабмину вместе с НАК „Нафтогаз Украины“, ТОВ „Оператор ГТС Украины“ определить специальные условия относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объеме не меньше 55 млрд куб. газа в год», — сказал Данилов по итогам заседания СНБО.

Также Украина планирует помогать Молдове из-за газового кризиса в соседней стране, где сегодня был введен режим ЧП.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители, увеличив транзит газа через украинскую территорию.