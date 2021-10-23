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«ArcelorMittal Кривой Рог» заявил о повышении зарплаты работникам

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«ArcelorMittal Кривой Рог» заявил о повышении зарплаты работникам

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) с 1 октября повышает оклады всем работникам на 10%.

Согласно пресс-релизу компании в субботу, состоявшаяся в пятницу конференция трудового коллектива АМКР поддержала предыдущие результаты переговоров менеджмента предприятия с профсоюзной стороной и решение компании поднять зарплату всем работникам на 10%.

При этом некоторые категории получат повышение до 30% с целью обеспечения логической зависимости между окладами, а также с учетом результатов аттестации рабочих мест и на основе сравнения с рынком зарплат в металлургической отрасли.

«По результатам переговоров с учетом предложения ПО ПМГУ (первичная организация профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины — Ред.), который представляет наибольшее количество работников, была достигнута договоренность вместо предложенного в пределах долгосрочного плана повышения на 5% с 1 октября 2021 года и выплаты 50% 14-й зарплаты в декабре 2021-го повысить оклады с 1 октября 2021 года на 10% (для некоторых категорий предусмотреть дифференцированное повышение на больший процент), тем самым увеличить постоянную часть зарплаты, что в свою очередь увеличит размер среднего заработка, то есть повлияет на размер отпускных, больничных, 13-й зарплаты и других начислений», — пояснила директор по отраслевым отношениям и социальному развитию АМКР Юлия Чермазович, которую цитирует пресс-служба.

При этом она выразила уверенность, что постоянный конструктивный диалог с профсоюзами и в дальнейшем обеспечит стабильную работу предприятия, а также положительные результаты для каждого работника.

В переговоры были вовлечены все 11 первичных профсоюзных организаций, действующих на предприятии. В этом году АМКР уже повысил зарплаты своим работникам: в мае 2021-го на 5-30%, а ко Дню предприятия было выплачено каждому работнику 50% 14-й зарплаты.

Также по решению конференция действующий коллективный договор был продлен на 2 года.

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«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».

ArcelorMittal Кривой Рог, зарплаты
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