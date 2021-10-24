Tesla подняла цену на свои флагманские модели автомобилей

Model S и Model X автомобилей Tesla подорожали на $5 тыс., — теперь их стоимость составляет $95 и $105 тыс. соответственно. Об этом сообщает издание Electrek.

Подорожание произошло несмотря на увеличившиеся темпы производства. Это связано с возросшим спросом на электрокары. Компания попросту не справляется с количеством заказов.

Накануне компания на $2 тыс. повысила цены на модели 3 и Y. Также по причине высокого спроса. Компания рассчитывает таким образом покрыть затраты на производство.

Tesla закончила третий квартал с рекордной прибылью более полутора млрд долларов. Компания заработала $1,618 млрд по стандартам GAAP, что стало третьим рекордом по прибыли подряд. Годом ранее показатель составил $331 млн. Компания Илона Маска также добилась рекордного роста выручки. За три месяца совокупная выручка увеличилась на 57%, до $13,76 млрд.