В Украине за сутки снова более 20 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 20 791 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 23 октября в Украине: зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 533, медработников — 237). 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы — 48 200 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 5 924 человека; летальных случаев — 386; выздоровели — 6 081 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 769 405 человек, выздоровели — 2 375 776 человек, летальных случаев — 63 872.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу — 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.