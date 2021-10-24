Войти
Байден не хочет холодной войны с Китаем
дружба народов
Байден не хочет холодной войны с Китаем
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной
позиция
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

ГБР за два месяца не смогло установить, кто был за рулем автомобиля депутата Трухина

190
ГБР за два месяца не смогло установить, кто был за рулем автомобиля депутата Трухина

Государственное бюро расследований (ГБР) за два месяца расследования ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина («Слуга народа») не смогло установить, кто был за рулем автомобиля, по вине которого случилось происшествие.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

«Никакой новой информации на сегодня нет», — сообщили в правоохранительном органе.

По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения.

Заключений экспертов пока нет.

В ходе расследования изъято значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки к времени ДТП.

Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, свидетелями или другими лицами в ГБР не передавалась и на данный момент в деле отсутствует.

Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи события и источники информации о них.

Читайте также: В Кремле заявили о невозможности помешать Украине вступить в НАТО

Напомним, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР.

ГБР, Александр Трухин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 24 октября 2021
Суббота, 23 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016