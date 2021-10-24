ГБР за два месяца не смогло установить, кто был за рулем автомобиля депутата Трухина

Государственное бюро расследований (ГБР) за два месяца расследования ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина («Слуга народа») не смогло установить, кто был за рулем автомобиля, по вине которого случилось происшествие.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

«Никакой новой информации на сегодня нет», — сообщили в правоохранительном органе.

По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения.

Заключений экспертов пока нет.

В ходе расследования изъято значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки к времени ДТП.

Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, свидетелями или другими лицами в ГБР не передавалась и на данный момент в деле отсутствует.

Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи события и источники информации о них.

Напомним, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР.