ГБР за два месяца не смогло установить, кто был за рулем автомобиля депутата Трухина

Государственное бюро расследований (ГБР) за два месяца расследования ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина («Слуга народа») не смогло установить, кто был за рулем автомобиля, по вине которого случилось происшествие.
Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.
«Никакой новой информации на сегодня нет», — сообщили в правоохранительном органе.
По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения.
Заключений экспертов пока нет.
В ходе расследования изъято значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки к времени ДТП.
Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, свидетелями или другими лицами в ГБР не передавалась и на данный момент в деле отсутствует.
Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи события и источники информации о них.
Напомним, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.
Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР.
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