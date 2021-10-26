По программе «инвестнянь» поступило 27 заявок на получение господдержки

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об «инвестнянях» получил 27 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд, сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

«По состоянию на сегодня мы получили 27 заявлений на более чем $2 млрд, из которых мы видим 7-8 приоритетных проектов (...) на общую сумму около $500 млн», — сказал Цивкач в Киеве во вторник в ходе встречи с польскими инвесторами, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, проекты будут поданы до конца этого года. «Мы активно работаем над этим», — отметил он.

Сергей Цивкач также добавил, что речь идет о проектах в разных сферах, в частности в машиностроении и логистике.