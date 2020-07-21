Рада поддержала в первом чтении законопроект об «инвестнянях»

Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями № 3760.
За соответствующее решение проголосовали 244 депутата.
Законопроект должен закреплять гарантии инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет.
Инвестору будут назначать менеджера, уполномоченного на сопровождение в процессе подготовки и реализации проекта.
Кроме этого, планируется предоставление дополнительных льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования.
Также законопроект упростит предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта.
Строительство или реконструкция смежной инфраструктуры будет происходить за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепло-, водо- сети, инженерные коммуникации и т.д.).
Общий объем господдержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект.
Законопроект будет поддерживать украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых составляет минимума 30 млн евро.
Также инвесторы должны будут создать не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе.
Срок реализации проекта должен составлять 5 лет, срок действия специального инвестдоговора с правительством — 15 лет.
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