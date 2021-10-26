Шансов на объективное расследование ДТП нардепа Трухина нет, - юрист

Исполнилось два месяца со дня скандального ДТП нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина. За это время следствие даже не установило, кто был за рулем его автомобиля. Это свидетельствует о том, что никто ничего и не собирается расследовать.
Об этом заявил адвокат, старший партнер Адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
«Я думаю, на сегодняшний момент шансов на объективное расследование нет. От слова „совсем“. Потому что если такому правоохранительному органу как ГБР, у которого в принципе есть достаточное финансирование и технические возможности, нужно целых два месяца для установки того, кто был за рулем автомобиля, то это свидетельствует только об одном — никто ничего не собирается расследовать. То есть пытаются с помощью этих экспертиз максимально „замылить“ все документы, связанные с расследованием. Я не исключаю что через полгода мы узнаем, что в принципе документы были утеряны. И привлечь к ответственности будет никого невозможно», — отметил он.
Юрист считает, что «дело Трухина» также свидетельствует о зависимости от власти таких новых антикоррупционных органов как НАБУ и ГБР.
«Мы видим в очередной раз, что новосозданные правоохранительные органы, такие как НАБУ и ГБР, не являются независимыми и расследуют дела не согласно Уголовно-процессуального кодекса, а согласно политической воле руководства страны. Поэтому, я считаю, ситуация с Трухиным снова доказывает то, что НАБУ и ГБР необходимо расформировывать. Украине не нужны такие правоохранительные органы», — заявил юрист.
Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.
Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР, где до сих пор даже не установили, кто именно был за рулем автомобиля депутата Трухина.
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