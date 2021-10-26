Партнер «Газпрома» в Европе пугает дальнейшим ростом цен на газ

Холодная зима в Европе может стать причиной дальнейшего роста цены на газ, однако дефицита газа опасаться не стоит, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.

«Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой», — цитирует Мерена ТАСС.

Компания не ожидает дефицита предложения газа на рынке, добавил Мерен.

Он выразил надежду, что предложение газа увеличится после пуска газопровода «Северный поток-2». «Конечно, как только „Северный поток-2“ будет запущен и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — заявил Мерен. «Однако мы видим, что в первом полугодии упали поставки газа из Норвегии по сравнению с прошлым годом, поставки СПГ значительно снизились», — предостерег он и добавил, что «жизнь была бы похожа на пикник», если бы такие желания так легко воплощались.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, которая была создана путем слияния их активов в июне 2019 года. Ведет добычу газа и нефти в Европе (Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом»), а также работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. Компании также принадлежит газотранспортный бизнес, включая 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), и она выступает одним из инвесторов строительства «Северного потока-2».