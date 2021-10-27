Войти
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»
позиция
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»
Шмыгаль рассказал о военной помощи США
дружба народов
Шмыгаль рассказал о военной помощи США

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

159
Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

Благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние Илона Маска на некоторое время приблизилось к $300 млрд, что сделало его богатейшим человек за всю историю составления рейтингов журнала, сообщает Forbes. На момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость его активов достигла $271,3 млрд — это примерно на $41,7 млрд больше, чем на закрытии торгов на прошлой неделе, в пятницу.

На момент написания заметки рейтинг Forbes Real Time, обновляющийся в режиме реального времени, уже снизил оценку его состояния до $254,9 млрд. Тем не менее, достигнутый им до этого уровень состояния все равно остается рекордным. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд. Сейчас оно оценивается в $196,5 млрд.

Читайте также: В Telegram появится реклама

Первый рейтинг богатейших людей по версии Forbes появился в 1918 году, тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев. Тогда его лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием $1,2 млрд (в 2021 году это было бы примерно $21 млрд с учетом инфляции).

Tesla
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 октября 2021
Вторник, 26 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016