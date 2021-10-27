Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

Благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние Илона Маска на некоторое время приблизилось к $300 млрд, что сделало его богатейшим человек за всю историю составления рейтингов журнала, сообщает Forbes. На момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость его активов достигла $271,3 млрд — это примерно на $41,7 млрд больше, чем на закрытии торгов на прошлой неделе, в пятницу.
На момент написания заметки рейтинг Forbes Real Time, обновляющийся в режиме реального времени, уже снизил оценку его состояния до $254,9 млрд. Тем не менее, достигнутый им до этого уровень состояния все равно остается рекордным. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд. Сейчас оно оценивается в $196,5 млрд.
Первый рейтинг богатейших людей по версии Forbes появился в 1918 году, тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев. Тогда его лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием $1,2 млрд (в 2021 году это было бы примерно $21 млрд с учетом инфляции).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016