Депутат Трухин не будет привлечен к ответственности за ДТП, потому что он «неприкосновенный», - юрист

Исполнилось два месяца со дня скандального ДТП нардепа от «Слуги народ» Александра Трухина. За это время следствие даже не установило, кто был за рулем его автомобиля. По мнению адвоката Ростислава Поповича, это говорит о том, что изначально и не было цели установить истину и наказать виновного.

«Какое объективное расследование может быть, когда в деле фигурирует нардеп от „Слуги народа“? У них принцип — „чужим закон, а своим все“. И это мы ярко видим на примере данного ДТП. Взять сегодняшнюю историю с ДТП в Харькове с летальным исходом, которое наделало много шума... мы видим, что правоохранители включаются, а вот по господину Трухину правоохранители не включились. Ничего не смогли больше придумать, как сказать, что не могут установить, кто был за рулем. Но мы же понимаем, что это чистый бред с точки законодательства, с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса и всех-всех остальных моментов. Мы же понимаем, что есть камеры, которые есть на трассе, регистраторы, которые находятся в машинах, есть люди-свидетели, которые видели, кто, когда, откуда выходил. Но просто не нужно устанавливать эти все факты. Так просто удобней», — возмущен он.

По его мнению, на руку Трухину сыграло то, что он входит в важный для власти Бюджетный комитет.

«Трухин входит в Бюджетный комитет, он замглавы комитета, плюс он от партии „Слуга народа“, вот и получился тот самый позитивный коктейль, который делает его „неприкосновенным“. То есть человек нужен, он в партии — это раз, он занимает определенную должность в комитете — это два, и три — он полезен партии либо функционерам партии, потому его трогать и не будут», — предрекает юрист.

Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР, где до сих пор даже не установили, кто именно был за рулем автомобиля депутата.