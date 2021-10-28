В Василькове мужчина ночью угрожал врачу в больнице оружием

В приемном отделении Васильковской больницы ночью 36-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом и угрожал медику, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
«Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию», — написал Небытов на своей странице в Facebook.
По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник пытался тщательно скрыть.
«Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же „рейнджер“ в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие — не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас „герою“ грозит до 7 лет лишения свободы», — отметил Небытов.
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