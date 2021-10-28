В больницах Украины почти 50 тысяч пациентов с коронавирусом

В больницах страны находятся 47,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«47 тысяч 380 пациентов сейчас находятся в больницах с диагнозом коронавирусная болезнь. В большинстве случаев — это следствие легкомысленного отношения к вакцинации и пренебрежения противоэпидемическими правилами. Мы постепенно увеличиваем количество больниц, которые могут принимать больных коронавиурсной болезнью. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно. Сейчас в 480 больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, развернуто более 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом — более 66 тыс. Для того, чтобы оказывать помощь больным ковидом, в Херсонской области на базе Каховской центральной городской больницы развернут мобильный госпиталь ГСЧС на 120 мест», — рассказал Ляшко.
Сейчас, по словам Министра, Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по показателям суточного количества новых случаев, случаев госпитализаций, количества летальных исходов. Он напомнил, что в настоящее время 8 регионов находятся в красном уровне эпидопасности: Ровенская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
С 30 октября красный уровень эпидопасности будет установлен на территории еще 7 областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Луганской, Хмельницкой и Черниговской.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 27 октября, зафиксировали рекорд — 26 071 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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