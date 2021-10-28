Кабмин выделил еще 242 млн на программу борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 242 млн грн на программу борьбы с COVID-19.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

«Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) проекта относительно инфраструктуры хранения вакцины», — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.