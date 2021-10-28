«Нафтогаз» поставит в Молдову еще 0,5 млн кубометров газа

«Нафтогаз Украины» выиграл тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн куб. м газа, сообщил журналистам директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

«Объем — 0,5 млн куб. м, период поставки — 29 октября», — уточнил он.

Ранее Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб. м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети. Кроме того, на этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры.

Как сообщалось, Молдова продолжает переговоры с «Газпромом» о заключении долгосрочного контракта, но пока безрезультатно. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение страной только 67% от необходимого объема.