В «Нафтогазе» уверяют, что их соглашение с молдаванами только рамочное

Подписанное между НАК «Нафтогаз Украины» и молдавской государственной компанией Energocom соглашение является рамочным, по нему пока нет никаких поставок природного газа, сообщил журналистам директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.
«Подписание рамочного соглашения не обязывает нас покупать или продавать. В „рамке“ есть ориентировочный объем, но он намного меньше чем (заявленные в СМИ — Ред.) 700 млн куб. м, и мы его пишем только для того, чтобы определить ориентировочную стоимость договора. Акцентирую внимание, „рамка“ вообще не обязывает нас покупать или продавать», — сказал он.
Белявский отметил, что в случае выигрыша «Нафтогазом» тендера Energocom на поставку газа компании подпишут индивидуальное соглашение. «Если будет сделка, мы будем подписывать индивидуальное соглашение к „рамке“. По состоянию на сегодня, мы участвуем во всех тендерах Energocom, но пока нам не присудили контракт. Т.е. никаких сделок с Energocom нет по состоянию на сейчас», — пояснил он.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опровергла сообщение украинских СМИ, что подписанное между «Нафтогазом» и Energocom рамочное соглашение предусматривает поставку 700 млн кубометров газа.
Ранее Украина согласовала поставки Молдове 15 млн куб. м топлива на возвратной основе в качестве определенной формы «аварийной помощи», сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
С учетом Приднестровья Молдова в среднем потребляет за год 2,8 млрд куб. м газа. Доля потребления правобережной части страны составляет 1,1 млрд куб. м.
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