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«Нафтогаз» займется «зеленой» генерацией

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«Нафтогаз» займется «зеленой» генерацией

НАК «Нафтогаз Украины» намерена иметь в своем активе 1 ГВт «зеленых» мощностей к 2030 году для покрытия собственных потребностей в электроэнергии и ее реализации на рынке, сообщил глава правления компании Юрий Витренко в комментарии порталу Green Deal в кулуарах Украинского газового форума в четверг в Киеве.

«1 ГВт — это и ветер, и солнце, нам также интересен биогаз, биометан и биотопливо, которые тоже являются „зеленой“ энергией при определенных условиях. У нас есть собственные нужды, есть предприятия группы „Нафтогаз“, которые потребляют электроэнергию. Плюс мы можем и собираемся торговать электроэнергией на рыночных условиях и заинтересованы поставлять „зеленую“ энергию украинским предприятиям в рамках стратегии по декарбонизации», — сказал Витренко.

По словам советника главы правления НАК по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского «зеленого» курса Алексея Рябчина, компания намерена привлечь порядка $1 млрд инвестиций в строительство новых мощностей до 2030 года и работает над привлечением партнеров для наращивания своего «зеленого» портфолио, которое сейчас состоит из 34 МВт солнечной генерации.

Он также подчеркнул, что производство «зеленой» электроэнергии для собственных нужд компании уже сейчас является прибыльным и не нуждается в дополнительном стимулировании «зеленым» тарифом.

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Кроме того, Рябчин отметил, что у «Нафтогаза» есть амбиции стать национальным лидером по производству «зеленого» водорода с целью его экспорта в страны ЕС, для чего также необходимо построить новые мощности в секторе возобновляемой энергетики. «Именно таким путем сейчас идут ведущие нефтегазовые компании в мире», — резюмировал он.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» запланировала стать климатически нейтральной компанией к 2040 году.

Нафтогаз України, зеленая энергетика
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