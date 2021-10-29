У Зеленского подумывают вернуть финансовую поддержку бизнеса во время локдауна

Офис президента (ОП) рассматривает возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма ее может быть ниже 8 тыс. грн, выплачиваемых минувшей весной, сообщил советник президента Украины Олег Устенко.
«Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в „красных“ зонах могли получить по 8 тыс. грн», — добавил Устенко.
При этом объемы такой помощи в этот раз будут меньшими, так как бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан, отметил советник президента.
По его мнению, бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в «красных» зонах он не будет полностью закрыт.
«В то же время локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит», — отметил Олег Устенко.
«Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать — есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт», — пояснил советник президента.
Он также указал, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако в значительно меньшей степени, чем раньше.
Как сообщалось, НБУ оценил потенциальное влияние месяца жестких ограничений на темпы роста экономики в 0,3 п.п.
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