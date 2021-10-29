Собрание акционеров «Укрнафты» 30 ноября может начать процесс раздела активов

ПАО «Укрнафта» объявило о внеочередном собрании акционеров 30 ноября 2021 года, будут рассмотрены вопросы, принятие которых начнет процесс разделения его активов между мажоритарным акционером в лице НАК «Нафтогаз Украины» и миноритариями.

Согласно повестке собрания, часть активов «Укрнафты» предлагается передать в уставный капитал созданного ею в августе 2021 года ООО «Укргазактив», 100%-ным собственником которой она является.

При этом стоимость сделки составляет более 50% стоимости активов «Укрнафты», согласно данным последней годовой финансовой отчетности.

Далее, после одобрения ряда договоров купли-продажи между компаниями, на собрание будет вынесен вопрос покупки «Нафтогазом Украины» 100%-ной доли в «Укргазактиве».

После чего собрание рассмотрит вопрос выкупа «Укрнафтой» у «Нафтогаза» 27 млн 114,256 тыс. своих акций, которые и составляют 50%+1 акция.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.