COVID-сертификат в «Дие» теперь можно получить без подтверждения фото

Сертификат о вакцинации можно получить в приложении «Дия» без подтверждения через Photo ID.
Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.
«Правительство упростило получение COVID-сертификатов в Дие. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и „Дия.Подпись“, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского согласия», — говорится в сообщении.
Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, добавляют в ведомстве.
Отмечается, что теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении «Дия», а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.
Для того чтобы получить сертификат в приложении «Дия», пользователю необходимо:
Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:
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