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COVID-сертификат в «Дие» теперь можно получить без подтверждения фото

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COVID-сертификат в «Дие» теперь можно получить без подтверждения фото

Сертификат о вакцинации можно получить в приложении «Дия» без подтверждения через Photo ID.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.

«Правительство упростило получение COVID-сертификатов в Дие. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и „Дия.Подпись“, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского согласия», — говорится в сообщении.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, добавляют в ведомстве.

Отмечается, что теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении «Дия», а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для того чтобы получить сертификат в приложении «Дия», пользователю необходимо:

  • обновить приложение «Дия» до последней версии;
  • нажать «Послуги» и выбрать пункт «COVID-сертифікати» — «Отримати сертифікат»;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дию.

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

  • авторизироваться на портале;
  • в меню «Послуги» нажать пункт «Здоров’я», а затем — «COVID19-сертифікат про вакцинацію»;
  • дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в «Дию».
Дія, Covid-сертификат
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