Цена на российскую нефть выросла в два раза

Средняя цена на российскою экспортную нефть Urals в октябре 2021 года выросла в два раза, до $81,49 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В октябре прошлого года она стоила $40,53 за баррель.

Средняя стоимость Urals в январе — октябре 2021 года составила $67,51 за баррель. В январе — октябре 2020 года ее стоимость составляла $40,81 за баррель.