Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине вышел на плато после трехмесячного роста, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Темпы вакцинации в Украине уже дают первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста», — сказал он.

Ляшко сообщил, что на минувшей неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю — 1,74 млн, неделей ранее — более 1,5 млн.