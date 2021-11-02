«Газпром» отказался бронировать на I квартал 2022 мощности через Украину и Польшу

Российский «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года, свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.