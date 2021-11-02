Учащиеся почти 5 тысяч школ остаются на вынужденных каникулах из-за COVID-19

На каникулах сегодня находятся учащиеся более 4,7 тысячи школ.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграм.
«Сегодня на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно учатся — 6 тыс. 384», — заявил Шкарлет.
Наибольшее количество школ на каникулах в Одесской области — 427, Киевской — 415, Запорожской — 346, Днепропетровской — 305, Харьковской — 285.
В МОН напомнили, что согласно принятым изменениям в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236, учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19.
Из-за невыполнения этого требования в красной зоне на дистанционную форму обучения перешли 3 тыс. 207 школ. Больше всего в: Львовской области — 819 школ, Днепропетровской — 476, Ивано-Франковской — 387.
Напомним, в Украине почти 90% учителей получили по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19.
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