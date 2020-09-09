МОН выпустило сборник документов, регулирующих работу учебных заведений во время карантина

Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали Сборник нормативных документов по работе учебных заведений на период карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Среди документов в сборнике постановления Кабинета Министров №392 от мая 2020 года и №641 от июля 2020 года, которыми на территории Украины устанавливают карантинные ограничения; постановление главного государственного санитарного врача № 50 от 22 августа 2020 года, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях; письма Министерства образования и науки председателям областных государственных администраций по созданию безопасных условий для образовательного процесса, а также рекомендации МОН по восстановлению образовательного процесса в школах.

Кроме этого, в сборник включили рекомендованный алгоритм действий руководителя учебного заведения, если у ученика, студента или работника обнаружили признаки COVID-19, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях, рекомендации по внедрению смешанного обучения в учреждениях профессионального и высшего образования.