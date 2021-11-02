«Укрэнерго» размещает 5-летние «зеленые» евробонды на $825 млн

«Укрэнерго» размещает 5-летние «зеленые» еврооблигации на $825 млн под 6,875%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.
В октябре кабинет министров Украины предоставил «Укрэнерго» госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников (ВИЭ).
Согласно документу, Минэнерго Украины совместно с «Укрэнерго» и ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок», один из участников оптового рынка электроэнергии) должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу, заключенными между «ГарПоком» и ВИЭ-генерацией.
«Укрэнерго» рассчитывает обеспечить полное погашение долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии за счет выпуска еврооблигаций и собственных средств, говорил агентству «Интерфакс-Украина» глава правления компании Владимир Кудрицкий.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.
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