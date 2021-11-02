Словакия тоже поставит Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи

Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Беларуси, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили в пресс-службе оператора объединенной энергосети государственной компании «Укрэнерго».
Ранее пресс-служба министерства энергетики Беларуси сообщила, что в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.
«Аварийку из РБ в ОЭС (Объединенную энергосистему — ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров — ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», — цитирует комментарий пресс-службы компании агентство УНИАН.
Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Также в компании отметили, что пока никаких отключений потребителей — ни промышленных, ни бытовых — не планируется.
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