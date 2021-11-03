Офис президента будет издавать собственный информбюллетень

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 4 ноября, проведет онлайн-презентацию нового информационного бюллетеня OPEN Digest.
Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, в мероприятии также примут участие заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Начало презентации в 16.00.
«Во время мероприятия будет представлена новая еженедельная информационная рассылка от Офиса президента Украины — OPEN Digest. Она создана с целью информирования граждан Украины, украинских общин за рубежом, а также наших иностранных партнеров и друзей о проделанной работе, прежде всего о ходе реформ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что OPEN Digest содержит материалы на украинском и английском языках. Бюллетень информирует о деятельности главы Украинского государства и Офиса президента.
«Мы говорим о главном, поэтому сообщаем о ключевых событиях, принципиальных решениях, ходе реформ», — подчеркнул Ермак.
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