Укрзализныця планирует повысить зарплату железнодорожникам на 10%

АО «Укрзализныця» (УЗ) с 1 декабря 2021 года планирует поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10%, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления УЗ Александра Камышина.

«Позитивные операционные и финансовые результаты последних месяцев дают позволяют поднять зарплату для железнодорожников. Наша главная цель — вернуть „Укрзализныце“ репутацию стабильного работодателя и обеспечить железнодорожникам достойные условия труда и высокий уровень дохода», — цитирует Камышина пресс-служба УЗ.

Компания напомнила, что предыдущее повышение зарплат железнодорожников было с июня 2021 года.