У Саакашвили начались проблемы с речью и памятью

Здоровье бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти, заявил вечером в четверг адвокат Ника Гварамия, посетивший экс-президента.
«Он (Саакашвили — Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи», — сказал Гварамия.
Он обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.
Несколько часов назад другие адвокаты посетили Саакашвили в Руставской тюрьме и не заметили у него проблем с речью и провалов в памяти. Более того, Саакашвили передал им послание к сторонникам с призывом продолжать борьбу с действующими властями.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения — сфальсифицированными.
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