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Украина договаривается с Румынией об официальной поддержке членства в ЕС

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Украина договаривается с Румынией об официальной поддержке членства в ЕС

Украина и Румыния ведут переговоры по подписанию документа с признанием европейской перспективы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Эту тему во время визита в Бухарест поднял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных дел Денуцем Себастьяном Некулееску.

Как отмечается, Жовква выразил надежду, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, признающих европейскую перспективу Украины.

«Собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, и на этой неделе присоединилась Словакия.

2 ноября на полях климатического саммита в Глазго документ подписали президент Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова.

ЕС, Румыния
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