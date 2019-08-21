Украинские АЭС уже могут работать без российского ядерного топлива

Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны, обеспечить (его поставку из других стран — Ред.) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ», — сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Он также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности проекта по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), проекта «Энергетический мост «Украина-ЕС», а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.