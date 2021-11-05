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Украина ждет уголь из Польши, США и ЮАР

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Украина ждет уголь из Польши, США и ЮАР

Украинские производители электроэнергии уже имеют законтрактованные объемы поставок угля из Польши, США и ЮАР, сообщил министра энергетики Герман Галущенко.

«В ноябре ожидается 1,5 млн тонн отечественного угля и в то же время вырастет доля импорта благодаря диверсификации источников поставок. Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, стоимость импортного угля достигает $300 за тонну, в особенности угля, поставляемого морским путем.

Министр отметил, что в октябре на теплоэлектростанции поступило 1,3 млн тонн угля собственного производства, или 85% от общего объема поставок. Импорт составил 260 тыс. тонн, из которых на госгенерацию приходится 36 тыс. тонн.

Вместе с тем Галущенко указал, что Российская Федерация ограничила транзит угля из Казахстана.

Учитывая эти факторы, министр подчеркнул необходимость развивать внутреннюю добычу угля. «Важно, чтобы мы посмотрели на возможности быстрого наращивания внутренней добычи. И если есть такие возможности и есть возможность вложить деньги в отечественный уголь, это и есть ключевым приоритетом», — подчеркнул министр.

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Глава энергокомитета Рады Андрей Герус 4 ноября заявил, что Россия ограничила транзит угля из Казахстана в Украину.

Вместе с тем в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отметили, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

уголь, Герман Галущенко
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