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В правительстве обещают успешное прохождение отопительного сезона без перебоев в энергоснабжении

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В правительстве обещают успешное прохождение отопительного сезона без перебоев в энергоснабжении

Высокий уровень использования мощностей АЭС и наличие достаточных резервов генерации вместе с сокращением потребления газа и началом его импорта являются ключевыми факторами, которые обеспечат стабильное прохождение Украиной отопительного сезона 2021-21 гг., заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Все это дает нам возможность абсолютно спокойно проходить отопительный сезон, и мы абсолютно спокойно пройдем без проблем февраль и март этого года», — сказал министр на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, отличительной характеристикой нынешнего отопительного сезона является увеличение в стране уровня потребления электроэнергии и снижение объемов используемого газа. В частности, потребление электроэнергии в отдельные дни этой зимой начало превышать 25 МВт, в то время как отбор газа из ПХГ в январе составил 2,4 млрд куб. м вместо прогнозируемых более 3 млрд куб. м.

Возросшие объемы потребления электроэнергии Украине удалось покрыть преимущественно за счет максимального использования мощностей атомной генерации — в настоящее время в работе находятся все 15 энергоблоков НАЭК «Энергоатом», — а также стабильных и достаточных поставок угля на ТЭС.

«Те объемы, которые поступают морским путем, являются достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона и для того, чтобы поддерживать на соответствующем уровне запасы угля на складах ТЭС», — отметил Галущенко.

В настоящее время, по словам министра, резерв генерирующих мощностей в Украине составляет 600 МВт — по «Энергоатому», 400 МВт — по тепловым генкомпаниям и около 2500 МВ — по ГЭС и ГАЭС.

«Что есть важным по газу, это также такое событие, как начало его импорта, и речь идет о закачивании газа для устойчивого прохождения уже следующего отопительного сезона, и есть также очень важная новость — это увеличение гарантированных объемов мощности импорта газа», — подчеркнул министр.

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В частности, по его словам, был увеличен до 42 млн куб. м в сутки гарантированный объем импорта из Словакии, а также установлен на уровне 8 млн куб. м в сутки объем импорта из Венгрии.

«Соответственно речь идет о том, что Украина уже сейчас имеет гарантированные объемы возможности импорта газа в объеме 50 млн кубометров в сутки, что является абсолютно достаточным для того, чтобы наполнить соответствующим образом газохранилища для прохождения следующего отопительного сезона», — резюмировал Галущенко.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» планирует импортировать в феврале около 300 млн куб. м газа из Венгрии, Словакии и Польши.

отопительный сезон, Герман Галущенко
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