Кабмин отдал таможню экс-начальнику управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

Соответствующее распоряжение от 4 ноября № 1403-р обнародовано на «Урядовом портале».

За день до этого, 3 ноября, президент своим указом уволил Демченко с должности начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы. Месяцем ранее президент присвоил Демченко военное звание бригадного генерал-полковника.

В своей декларации, поданной 1 ноября 2021 года, Вячеслав Демченко указал в качестве доходов от зарплаты 1,417 млн грн, а также 1390 грн в качестве помощи участникам АТО, помимо этого указал 840 тыс. грн наличными и 73 тыс. грн на банковском счету. В его декларации обозначены квартира 32 кв. м, земельный участок 1,9 га в Черкасской области, которым Демченко владеет с 2018 года, а также транспортные средства — ВАЗ 2101 и Renault Megane 2010 года выпуска.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Павла Рябикина, который ранее возглавлял Государственную таможенную службу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.