Украина завтра начнет импорт электроэнергии из Беларуси

Коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновляются с 6 ноября, их мощность будет составлять 5 МВт в течение дня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в пятницу.

Их них следует, что поставки будут происходить по ровному графику — без перерывов, увеличений или уменьшений мощности — с 00:00 6 ноября до 23:00.