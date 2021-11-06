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По всему миру сегодня пройдут демонстрации защитников климата

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По всему миру сегодня пройдут демонстрации защитников климата

Сотни тысяч человек намерены выйти на акции и демонстрации в десятках городов по всему миру, чтобы выразить требование к властям своих стран как можно скорее принять меры по защите экологии, пишут западные СМИ.

Так, в шотландском Глазго, где в эти дни проходит международная конференция ООН по климату, предположительно, до 50 тыс. человек выйдут на марш по улицам города. Всего в субботу ожидается порядка 200 акций — от Сиднея до Найроби и Парижа.

В центре Глазго в субботу еще сильнее усилена безопасность, несмотря на то, что в городе и так действуют повышенные меры безопасности на фоне саммита. Ожидается, что десятки организаций, выступающих за защиту климата, посетят в субботу демонстрацию в Глазго, включая британское движение Extinction Rebellion.

В Сиднее горожане уже вышли на улицы города, многие из них надели костюмы, изображающие уголь, а также в масках с лицом премьер-министра Скотта Моррисона, который выступает активным защитником горнодобывающей промышленности. «Хватит пустых слов, сейчас нужны реальные действия по защите климата», — гласили лозунги протестующих.

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Накануне демонстрация состоялась в Глазго, в ней приняли участие около 10 тыс. человек, включая шведскую эко-активистку Грету Тунберг, известную в мире как лидер подростковых протестов в поддержку защиты климата. Она заявила, что саммит ООН по климату в Глазго провалился.

«Это не конференция по климату. Это глобальный формализм», — сказала она.

климат
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