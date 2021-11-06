В Виннице гражданин России снял со здания флаг Украины

В Виннице полиция задержала россиянина, который снял со здания ТРЦ на ул. 600-летия государственный флаг Украины, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

«По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников», — указывается в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение. Он объяснил, что в Винницкую область приехал проведать родственников, а флаг снял на спор со знакомым.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия. Такое правонарушение карается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.