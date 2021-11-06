В Виннице гражданин России снял со здания флаг Украины

В Виннице полиция задержала россиянина, который снял со здания ТРЦ на ул. 600-летия государственный флаг Украины, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.
«По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников», — указывается в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение. Он объяснил, что в Винницкую область приехал проведать родственников, а флаг снял на спор со знакомым.
По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия. Такое правонарушение карается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016