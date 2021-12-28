РФ собирается увеличить экспорт электроэнергии в Китай до нового рекорда

Россия и Китай подписали соглашение, согласно которому экспорт электроэнергии из России в 2022 году будет увеличен до рекордных 4,4 млрд кВт·ч в год. Об этом ТАСС сообщили в компании «Интер РАО».
«Вчера подписаны документы о поставках электроэнергии из России в Китай на 2022 год в объеме 4,4 млрд кВт ч. Это рекордный объем поставок в истории взаимоотношений наших стран», — сообщили там.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что экспорт электроэнергии в Китай по итогам 2021 года может составить порядка 4 млрд кВт·ч. При этом стороны обсуждали возможность дальнейшего наращивания поставок.
Компания «Интер РАО» с 1 октября 2021 года практически удвоила поставки электроэнергии в Китай после соответствующего обращения китайской стороны в связи с возникшим в стране дефицитом электроэнергии. Отмечалось, что экспорт российской электроэнергии по итогам 2021 года на 30% превысит показатель предыдущего года.
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