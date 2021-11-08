В Украине еще есть жилые дома не подключенные к теплу

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы — 85%, в Одесской и Херсонской областях показатель ниже, заявляют в министерстве развития громад и территорий.

«На утро, 8 ноября, 93% жилого фонда по всей стране подключено к отоплению, и 85% объектов социальной инфраструктуры», — сказала заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, в Одесской и Херсонской областях показатель существенно ниже, чем по всей Украине, что связано с климатическими условиями.

В то же время, на 100% к теплоснабжению жилой фонд подключен в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.