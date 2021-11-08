На Прикарпатье врач за 2500 гривен подделывала данные о вакцинации от COVID-19

В Ивано-Франковской области заместитель директора одной из коммунальных больниц фальсифицировала данные о вакцинации от коронавируса — врач вносила ложные данные в электронную систему «eHealth» о пройденной вакцинации. Такая «услуга» стоила 2,5 тысяч гривен.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, врач вместо вакцинации могла за «благодарность» внести персональные данные в электронную систему здравоохранения «eHealth» через программу «Medics» о якобы пройденной прививке. Впоследствии такие лица могли на уровне действительно вакцинированных получить сертификат в приложении «Дия». Неиспользованную вакцину врач списывала.

Сейчас всех пациентов врачи проверяют, в случае подтверждения подставной фальсификации их сертификат аннулируют.

Также продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к сделке лиц.

Врачу планируют объявить о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, совершены лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.