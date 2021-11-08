Украинского актера Томусяка исключили из санкционного списка

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Минкульт по представлению СБУ отменил два приказа о внесении 54 человек в перечень тех, которые создают угрозу безопасности Украины. СБУ ошибочно указала украинского актера Валентина Томусяка в представлении.

В настоящее время в этом списке находятся 208 человек.

Ранее украинский актер Валентин Томусяк написал на своей странице в Facebook, что произошла «ужасная ошибка». Томусяк отметил, что не имеет никакого отношения к фильму «Сонцепёк», за который его вместе с 32 российскими актерами внесли в этот список. Актер заявил, что не был в России или на оккупированных РФ территориях с начала войны.