Украинского актера Томусяка исключили из санкционного списка

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Минкульт по представлению СБУ отменил два приказа о внесении 54 человек в перечень тех, которые создают угрозу безопасности Украины. СБУ ошибочно указала украинского актера Валентина Томусяка в представлении.
В настоящее время в этом списке находятся 208 человек.
Ранее украинский актер Валентин Томусяк написал на своей странице в Facebook, что произошла «ужасная ошибка». Томусяк отметил, что не имеет никакого отношения к фильму «Сонцепёк», за который его вместе с 32 российскими актерами внесли в этот список. Актер заявил, что не был в России или на оккупированных РФ территориях с начала войны.
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