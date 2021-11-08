Саакашвили перевели в тюремную больницу

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что бывший президент Михаил Саакашвили, объявивший в тюрьме голодовку, в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.

«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», — говорится в заявлении службы.

Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику. Информацию о том, что Саакашвили забрали на вертолете из Руставской тюрьмы распространили грузинские телекомпании. В течение часа никто не знал, куда перевели заключенного.