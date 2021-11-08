Офис президента опроверг информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Харьковская область будет передана под влияние бизнесмена Александра Ярославского через назначение главой областной госадминистрации связанного с ним кандидата, являются фейком, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Не можем не вспомнить последние новости в СМИ о том, что Офис президента якобы отдает Александру Ярославскому в орбиту какого-то влияния Харьковскую область. Это полный фейк, который вообще не имеет никакой реальной основы под собой. Просьба к коллегам, которые ценят собственную репутацию, отсеивать откровенно абсурдные слухи при подготовке новостей», — заявил Никифоров на видео, обнародованном в телеграм-канале Офиса президента.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Офис президента рассматривает в качестве кандидата на должность главы Харьковской ОГА Степана Масельского, которого считают связанным с Ярославским.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016