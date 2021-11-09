«Нафтогаз» хочет остаться собственником «Укрнафты» без Коломойского

НАК «Нафтогаз Украины» в рамках раздела активов ПАО «Укрнафта» с миноритарными акционерами хочет остаться собственником этой компании без участия в ней Игоря Коломойского и его партнеров.
«Аргументация необходимости разделения „Укрнафты“ включает подготовку „Нафтогаза“ к публичному размещению акций, привлечению международных партнеров, реализацию ресурсного потенциала „Укрнафты“. „Нафтогаз“ считает, что это будет легче делать, если „Укрнафта“ не будет связана с Игорем Коломойским», — говорится в обнародованной во вторник позиции НАК.
Таким образом, озвученная НАК позиция обратна предложенному в повестке внеочередного собрания акционеров на 30 ноября 2021 года варианту. В соответствии с ним часть активов «Укрнафты» предлагается передать в уставный капитал созданного ею ООО «Укргазактив» с последующей покупкой «Нафтогаза» в ней 100%-ной доли, выкупом «Укрнафтой» у «Нафтогаза» 27 млн 114,256 тыс. своих акций (50%+1 акция) и их последующим аннулированием.
Как сообщалось, в январе 2021 года «Нафтогаз» направил наблюдательному совету «Укрнафты» уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.
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